GCM de Itapevi conquista 2º lugar no Campeonato de Cães de Polícia

O Canil da Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) participou no sábado (29) do “9º Campeonato de Cães de Polícia das Guardas Municipais do Brasil”, realizado na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo.

A participação rendeu à cidade o título de vice-campeã no quadro geral da competição, atrás apenas da cidade de Santa Bárbara D'Oeste. A terceira posição ficou com Jundiaí.

O objetivo da competição foi promover a interação entre as forças de segurança municipais permitindo a troca de experiência.

“O torneio nos permite fazer algumas avaliações que são relevantes para o aprimoramento das técnicas do emprego dos cães em situações policiais adversas”, diz o subinspetor do Canil da GCM de Itapevi, André Marcelino de Lima.

A Guarda de Itapevi levou quatro cães para a competição: Drako (pastor bela malinois), Asco (pastor belga malinois), Black (labrador) e Colt (pastor alemão pelagem cinza), que participaram das modalidades de faro de entorpecentes e proteção em abordagem policial.

Participaram da competição aproximadamente 70 cães.

No ano passado, a GCM de Itapevi conquistou cinco troféus: 1º e 2º lugares (proteção e faro) e 3ª colocação (faro) e 1ª e 2ª posição por classificação geral.

Além de Itapevi, as 25 cidades que competiram foram: Americana, Barueri, Bragança Paulista, Cabreúva, Campinas, Capivari, Cosmópolis, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Indaiatuba, Itaquaquecetuba, Itupeva, Itu, Jundiaí, Leme, Monte Mor, Nova Odessa, Praia Grande, Rio Claro, São Caetano, Santa Bárbara D’Oeste, Santana de Parnaíba, São Paulo e Suzano.

No próximo ano, a competição será promovida na cidade de Diadema.