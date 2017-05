Estádio de Itapevi recebe melhorias para o Campeonato Municipal

O processo de manutenção do Estádio Municipal de Itapevi está em fase final para o início do Campeonato Municipal de futebol amador que começa nesta quinta-feira (4), às 19h. Os trabalhos estão sendo realizados por 12 funcionários da Prefeitura e começaram nesta terça (2), às 7h.

Para que o futebol apresentado seja de qualidade, o gramado está ganhando tratamento VIP. "A grama sintética requer uma atenção especial, devido à maratona de jogos que se estenderá até o final do ano, onde são espalhadas borrachinhas em todo gramado para não haver lesões, quando os jogadores escorregarem", diz Valdecir Francisco, que supervisiona os trabalhos.

Além disso, os alambrados estão sendo soldados para a segurança dos torcedores, e as lâmpadas e chuveiros dos vestiários também serão trocados.

“As arquibancadas serão limpas e futuramente pintadas para receber os torcedores itapevienses que acompanharem os jogos", diz Sandro Pereira, diretor de Esportes do município.

"Será um grande campeonato municipal e esperamos a presença da torcida para festa do futebol na cidade”, afirma.

As partidas disputadas neste começo de mês são entre as equipes da 4ª divisão da competição. Ainda no final de maio, iniciam-se os jogos da 3ª divisão e, em junho, as partidas da 1ª e 2ª divisões.

Disputam a 4ª Divisão 41 times amadores da cidade. Na 3ª Divisão são 21 equipes e 16 times nas 1ª e 2ª divisões, respectivamente. O Campeonato Municipal de Itapevi está previsto para se encerrar em meados de outubro. Todos os jogos são abertos ao público e têm entrada gratuita.