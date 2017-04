A encenação da paixão de Cristo em Itapevi atrai milhares de pessoas em sua estreia.

A Paixão de Cristo é um espetáculo tradicional em todo o país, e em Itapevi não é diferente. Na cidade, a encenação “Paixão de Cristo: uma história de devoção, amor e fé” que foi promovida pela Prefeitura nos dias 14 e 15 de abril.

A apresentação aconteceu às 18h30 no Complexo Desportivo João Salvarani.

Participaram, 80 atores da Escola Municipal de Teatro e membros de comunidades locais atuarão na história de Jesus de Nazaré. O espetáculo contou ainda com a participação de mais de 30 bailarinos da Escola Municipal Livre de Dança.

A Paixão de Cristo tem ainda ampla equipe de preparação de elenco, composta por profissionais de arte, organização pedagógica, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, designers, dentre outros profissionais. Ao todo, são cerca de 20 profissionais envolvidos na organização. O espetáculo teve direção geral de Hélton Lima, com dramaturgia de Daniel Bernardes.

Para melhor acomodar o público, os portões do ginásio foram abertos 20 minutos antes do início do espetáculo. Contou com um telão do lado de fora do local.

Confira as fotos do evento completo feita pelo fotografo profissional Nilton Ramos!!!