Prefeitura faz pré-seleção para 600 vagas de emprego em Itapevi

A Prefeitura inicia nesta quarta-feira (5) uma pré-seleção de candidatos para 600 novos postos de trabalho em Itapevi. As vagas oferecidas são para auxiliar de produção (420), logística/expedição/almoxarifado (100) e limpeza (80).

O processo será realizado pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego de Itapevi.

Podem concorrer às vagas de produção homens e mulheres com ensino médio completo. Não é necessária experiência na área. Já para os cargos de logística, expedição e almoxarifado, são procurados homens com ensino médio completo e experiência na área.

Para as vagas de limpeza, tanto homens quanto mulheres podem pleitear o cargo. É exigido ensino fundamental completo ou cursando e é necessário ter experiência.

“Ao efetuarmos o atendimento presencial, será feita uma triagem de todo material recebido e explicaremos aos candidatos todas as etapas subsequentes à pré-seleção, esclarecendo as dúvidas e oferecendo os encaminhamentos necessários”, explica Giovanna Pasqualucci Bringel Fávaro, secretária adjunta da secretária de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego de Itapevi.

O secretário da pasta, Mauro Martins Júnior, reforça que a iniciativa amplia e democratiza as oportunidades de trabalho. “Esta pré-seleção é fruto das nossas visitas às empresas de Itapevi e do estreitamento de vínculos empregatícios com o objetivo de oferecermos mais oportunidades de trabalho à população”, revela.

Os interessados devem se apresentar pessoalmente na Secretaria (Avenida Presidente Vargas, 376. Vila Nova Itapevi), de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Devem levar RG, número do PIS, Carteira de Trabalho e currículo impresso.