Fundo Social de Itapevi distribui quase 42 toneladas de alimentos para entidades sociais

O Fundo Social de Solidariedade de Itapevi iniciou, na segunda-feira (3), a distribuição de quase 42 toneladas de alimentos para 47 instituições, entre ONGs e associações religiosas, que atendem famílias carentes no município.

Todas as entidades são cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher, que está organizando a distribuição e fez a separação dos mantimentos em cestas básicas.

Os alimentos foram arrecadados em dois eventos importantes realizados pela Prefeitura de Itapevi. Cerca de 40 toneladas foram arrecadadas no show de aniversário da cidade, com a dupla Matheus & Kauan, em 18 de fevereiro, e quase duas toneladas foram trocadas por ingressos para a partida de futebol beneficente Amigos do Cafu x Amigos de Itapevi, realizado no dia 11 de março.