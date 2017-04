Praça 18 recebe Festival de Arte e Cultura de Itapevi neste sábado (8)

A Prefeitura realiza no sábado (8) a segunda edição do Festival de Arte e Cultura de Itapevi. O evento será realizado na Praça 18 de Fevereiro, das 9h às 17h, no Centro. A primeira edição aconteceu no dia 18 de março. O festival é realizado aos segundos sábados de cada mês.

O evento terá 26 barracas comercializando peças de crochê, madeira, EVA, patchworks e esculturas, além de bebidas, lanches e petiscos. A população também poderá comer nas "food bikes" que ficarão no local. Haverá também shows com artistas da cidade.

Além disso, haverá uma oficina ao longo de todo o festival sobre o tema "Sustentabilidade e Cidadania: Do lixo ao luxo”, promovida pela Associação Liceu de Móveis e Ofícios. Nela, será realizada a manutenção e consertos de cadeiras de rodas e muletas pelo oficineiro Paulo Souto Silva.

Confira a lista de shows:

9h – Abertura - Dj Cunha Júnior – (House Music)

10h – Dj Wesley Prado - (Sertanejo/Pop)

11h – Claudio Dutra e convidados (MPB)

13h – Grupo de professores Escola Livre de Música (MPB)

14h – Dupla Gil e Hernani – Sertanejo

15h – Paulo Moreno (MPB)

16h – Fechamento - Banda da Guarda Civil Municipal de Itapevi