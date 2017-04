Prefeito Igor busca cursos do SENAI e Programa Atleta do Futuro para Itapevi

Na segunda-feira (3), o prefeito Igor Soares se reuniu com Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), para solicitar novos investimentos na formação de profissionais e atletas em Itapevi. Intermediada pela deputada federal Renata Abreu, a reunião aconteceu na sede da entidade, em São Paulo.

Skaf autorizou a implantação de cursos móveis de acordo com as demandas das empresas de Itapevi, além da implantação do Programa Atleta do Futuro (PAF). “Vamos garantir os cursos do SENAI para oferecer formação aos moradores e possibilitar melhores condições de emprego”, disse Skaf.

O prefeito Igor Soares estará com empresários de Itapevi ainda nesta semana para listar as principais demandas de profissionais. “Há 70 possibilidades de cursos, mas vamos buscar apenas as que de fato interessam às empresas. Não adianta formar um profissional e não ter vaga no mercado de trabalho”, disse Igor.

Programa voltado ao Esporte

Igor Soares também conquistou para Itapevi o Programa Atleta do Futuro (PAF), ligado ao SESI. A iniciativa garante aos profissionais de educação física treinamento qualificado para promover a formação esportiva. Além disso, o SESI oferece duas camisetas e uma bermuda para todos as crianças e adolescentes atendidos, com idade entre 6 e 17 anos. “É uma parceria importante que vamos viabilizar nas próximas semanas. Vamos fortalecer o esporte de Itapevi com esta e outras ações que estamos estudando”, disse o prefeito.