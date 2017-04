Prefeitura de Itapevi finaliza pavimentação asfáltica no Jardim Vitápolis

A Prefeitura de Itapevi finalizou, nesta quarta-feira (29), a pavimentação asfáltica das ruas Sideral e Pedro Valadares, no Jardim Vitápolis. São 1.800 metros quadrados de obras, o equivalente a 300 metros de extensão de ruas pavimentadas, que integram o contrato do programa de macrodrenagem do rio Barueri-Mirim. Os trabalhos foram executados com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e contrapartida da Prefeitura.

Durante as obras, foram utilizadas 400 toneladas de massa asfáltica. A pavimentação começou na terça-feira (28). De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Ramon Almada, antes da execução das obras, foram realizados trabalhos de drenagem de águas pluviais, de guias, sarjetas e calçadas. "Ações preliminares são fundamentais para assegurar que a obra seja executada com qualidade e ofereça segurança à população", explicou.

Cerca de 30 homens trabalharam nas obras de pavimentação. Foram ainda utilizadas retroescavadeiras, máquinas moto niveladoras, vibro acabadora de massa (também chamada de pavimentadora de asfalto) e 12 caminhões basculantes que auxiliaram na remoção de resíduos e colocação de novo material asfáltico.

O secretário ainda explicou que, nos próximos 15 dias, serão realizadas obras de pavimentação na ponte da Rua Carmem Silva de Almeida, no bairro Jardim Dona Elvira. "Esta é a primeira frente de pavimento no nosso mandato. Em breve, vamos iniciar o recapeamento na região da Cohab e a partir daí outras frentes serão realizadas", disse o prefeito Igor Soares, que acompanhou o andamento das obras.