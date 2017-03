Centro de Formação Musical de Itapevi inicia aulas de 2017 com homenagem a músico

Na sexta-feira passada (24), o Centro de Formação Musical de Itapevi (CFM) promoveu a aula inaugural de 2017 com uma homenagem ao professor Luiz Carlos Buffa, pioneiro no ensino de música na cidade. Aproximadamente 550 pessoas participaram do evento, entre eles 70 músicos.

“Foram apresentações belíssimas e de muito encantamento, que transitaram do erudito ao popular. Itapevi pôde ouvir o que há de melhor em música na cidade e no estado de São Paulo porque somos referência na área”, disse o diretor do CFM, Charles Alan Pacheco de Moraes. A noite também contou com apresentações musicais de professores, alunos e ex-alunos do espaço.

O músico e clarinetista Alan Donato foi o regente da Banda Sinfônica Jovem enquanto a Banda Marcial Jovem foi regida pelo trombonista Anderson Santana. A Banda Sênior fez uma apresentação clássica de música erudita. O trio de professores Michel e Wesley Donato e Gideão Júnior tocaram para a plateia música clássica. A noite contou ainda com as performances de alunos e ex-alunos de Buffa.

Vagas

O Centro de Formação Musical é um complexo de ensino e difusão da música erudita e popular da Prefeitura de Itapevi. O centro acolhe, em média, mil alunos por ano e recebe por volta de 2 mil expectadores anualmente. O objetivo da instituição é iniciar a formação musical de crianças e adolescentes.

Ainda há vagas abertas no centro para os cursos gratuitos de violão, teclado, musicalização infantil (de 7 a 10 anos) e prática de banda (trompete, trombone, saxofone, clarinete, flauta, tuba, eufônio e percussão). Os cursos oferecidos serão todos ministrados por músicos que integram a Banda Sinfônica. Exceto musicalização infantil, para os demais cursos a idade mínima é acima de 10 anos.

O CFM (Avenida Rubens Caramez, 1000, no Parque Suburbano) começou as aulas nesta segunda-feira (27), após a reforma geral do prédio. O telefone para contato é o 4141-0279.

Quem foi Luiz Carlos Buffa?

Nascido em 23 de maio de 1951 em Itararé, no interior paulista, Luiz Carlos Buffa ingressou como assistente administrativo na Prefeitura de Itapevi em 1997. Em 1999, foi convidado para iniciar um novo projeto de ensino musical na cidade, no começo das atividades da antiga ‘’Casa das Artes’’.

Luiz era autodidata e possuía curso técnico pela Escola Municipal de São Paulo. Dava aulas de violão popular e erudito. Em 2000, iniciou o primeiro grupo técnico de violão, formado por alunos da rede que se destacaram e hoje são profissionais da área. O reconhecimento veio em 2010, como professor de música, ao atuar na Escola Municipal Livre de Música de Itapevi.

Luiz Carlos faleceu em 22 de novembro de 2016 de causas naturais. A estimativa é de que Luiz tenha ensinado mais de 1,5 mil alunos.