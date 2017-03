Cristo de Itapevi apaga as luzes contra o aquecimento global

Um dos cartões postais de Itapevi, o Cristo Redentor foi o monumento escolhido pela Prefeitura para participar da “Hora do Planeta - 2017", um ato de conscientização sobre o aquecimento global. Nele, espaços simbólicos de milhares de cidades em todo o planeta apagam as luzes por uma hora para chamar a atenção da população para o problema.

A ação acontece neste sábado (25), das 20h30 às 21h30, na Praça Irmãos Francisco.

Em 2016, os municípios brasileiros apagaram mais de 505 espaços (entre monumentos, espaços públicos e prédios históricos), juntando-se a 7 mil cidades participantes, segundo a WWF (World Wide Fund for Nature), organização responsável pela campanha. Neste ano, o Brasil terá 100 cidades participando do evento, com o apoio de mais de 700 empresas e 300 organizações, segundo a WWF.

A “Hora do Planeta” acontece desde 2007. Para participar do ato, a Prefeitura de Itapevi encaminhou uma carta de adesão à WWF inscrevendo o Cristo Redentor.

“Nossa preocupação é alertar as pessoas para a importância de nos conscientizarmos sobre o aquecimento global, que provoca o aumento da temperatura na atmosfera da Terra e causa danos à população”, explica Paula Pezzoni, secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.