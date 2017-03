Prefeitura renova parceria para melhorar educação no trânsito de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi renovou em fevereiro (10) a parceria com o Instituto CCR para desenvolver o programa Caminhos da Cidadania, que insere conteúdos sobre trânsito, meio ambiente e cidadania na matriz curricular de estudantes da rede municipal de ensino.

“O convênio irá otimizar ainda mais a formação cidadã de nossos alunos, abordando temas como educação no trânsito e respeito ao bem coletivo, ao mesmo tempo que favorece o aspecto cognitivo, utilizando atividades práticas bastante atraentes aos alunos", afirma Célia Lara, diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação de Itapevi.

Neste ano, o programa acolherá 7.191 estudantes da rede, segundo o supervisor de ensino da Prefeitura de Itapevi, Danilo Nunes. Destes, 3.558 alunos são do 4° ano, e 3.633 alunos do 5° ano. Desde que foi implementada na cidade, em 2007, a iniciativa atendeu 59,8 mil crianças dos 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede pública.

Assinada entre a Prefeitura e o Instituto CCR, ligado à concessionária CCR Via Oeste, a renovação atenderá 39 escolas do município. Itapevi já capacitou mais de 1,7 mil professores para abordar a educação no trânsito por meio de oficinas práticas e teóricas, além de material didático exclusivamente criado para o programa e cedido aos estudantes e docentes.

A ação foca em quatro eixos: conscientizar comunidades sobre os assuntos tratados; valorizar o papel do professor na formação de jovens cidadãos; sensibilizar crianças e familiares sobre a segurança no trânsito e promover a consciência ambiental dos jovens participantes.

"Os resultados desta parceria favorecem a sociedade, a escola e, principalmente, o aluno”, finaliza Célia.