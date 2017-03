Contra enchentes, Prefeitura inicia limpeza do córrego Itaparica

A Prefeitura de Itapevi iniciou na manhã desta terça-feira (21) as obras de limpeza do Córrego Itaparica, no Jardim São Luis, bairro vizinho ao município de Jandira.

Os trabalhos de desassoreamento fazem parte do Plano de Combate às Enchentes iniciado em janeiro. A limpeza será feita em um trecho de quase um quilômetro do córrego até o limite do município e deve ser concluída em duas semanas

No último dia 14, o prefeito de Itapevi, Igor Soares, fez uma visita surpresa ao CEMEB Antônio Carlos Gomes, no bairro Jardim São Luis, e conversou com moradores, que pediram a limpeza do córrego.

Combate às enchentes

A Prefeitura tem reforçado a limpeza nos córregos da cidade desde o dia 2 de janeiro, quando deu início ao Plano de Combate às Enchentes.

Na semana passada, foi concluída a limpeza do córrego Paim, na região central da cidade. Mais de 370 toneladas de entulhos foram retiradas do córrego e das margens. A limpeza se concentrou no trecho da rotatória da Cohab até o antigo CEMIP, no Parque Suburbano.

Além disso, estão em andamento as obras do piscinão do Vitápolis. O reservatório receberá águas do rio Barueri-Mirim e ajudará a escoar as águas que causam enchentes e alagamentos na região. Com investimentos da Prefeitura e do Governo Federal por meio do PAC II (Programa de Aceleração do Crescimento), as obras estão orçadas em R$ 15 milhões, com previsão de término em um ano.