Prefeito Igor pede estudo para construção de nova passarela da CPTM

Para diminuir o número de acidentes e óbitos no trânsito de Itapevi, o prefeito Igor Soares solicitou à Secretaria de Planejamento e Gestão que realize estudos para a construção de nova passarela entre a estação da CPTM e a Praça Carlos de Castro. Também pediu projeto que contemple a revitalização da praça Carlos de Castro e a demolição da passarela antiga, de concreto.

“Vamos revitalizar toda a região central de Itapevi e isso passa também pelo fim da passagem de nível de pedestres na Avenida Feres Nacif Chaluppe, também conhecida como Corredor Oeste. A Praça será totalmente remodelada”, destacou o prefeito, que visitou o local na última sexta-feira (17), acompanhado dos secretários Ramon Medrano (Infraestrutura e Serviços Urbanos) e Marcos Gianelli (Planejamento e Gestão).

A intenção da prefeitura é obter recursos do Governo do Estado de São Paulo para construção da nova passarela, por meio do programa "VIDA: Dê Preferência – Movimento Paulista de Segurança no Trânsito". A iniciativa prevê repasse de R$ 100 milhões para 52 municípios. Segundo o governador Geraldo Alckmin, estas cidades “representam 63% dos acidentes no Estado. A maior parte é na área urbana ou dentro da cidade”.