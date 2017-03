Prefeito Igor Soares vistoria obras de pavimentação e ponte em Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, vistoriou na manhã da sexta-feira (17) as obras de pavimentação do Jardim Vitápolis, onde estão sendo asfaltadas as ruas Sideral e Pedro Valadares.

São aproximadamente 800 metros de extensão de vias, que integram o contrato do programa de macrodrenagem do rio Barueri-Mirim (https://goo.gl/0ctDSH).

O prefeito também esteve no Jardim Dona Elvira para acompanhar o andamento das obras da ponte na Rua Carmen Silva, sobre o rio Barueri-Mirim. As duas obras estão previstas para serem entregues em abril.

“Pedi aos empreiteiros contratados que cumpram o cronograma para que possamos entregar estes investimentos à população no próximo mês”, destacou o prefeito Igor Soares, que fez as visitas acompanhado dos secretários de Planejamento e Gestão, Marcos Toledo, e de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Ramon Medrano.

Nova via

Igor também visitou o bairro Vila Nova Itapevi. O prefeito solicitou estudo de viabilidade técnica para a construção de uma nova via no bairro, ligando a Rua Osvaldo Francisco até a Avenida Agostinho Ferreira Campos.

“A iniciativa depende de um diálogo com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para verificar o trecho que pertence à empresa e qual é a área pública que podemos aproveitar para viabilizar uma passagem segura", disse o prefeito.

"Vamos pensar em uma interligação mais rápida entre os bairros. Será melhor para o trânsito e a população, oferecendo mais opções de acessos”, afirmou.