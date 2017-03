Prefeito Igor vistoria obras do Piscinão do Vitápolis, em Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, vistoriou nesta sexta (17) a construção do piscinão na divisa dos bairros Jardim Vitápolis e Cidade Saúde. O reservatório receberá águas do rio Barueri-Mirim e deverá contribuir com a diminuição de enchentes e alagamentos na região destes bairros e central.

Acompanhado dos secretários Ramon Medrano (Infraestrutura e Serviços Urbanos) e Marcos Gianelli (Planejamento e Gestão), Igor cobrou dos representantes da empresa Soebe Construção e Pavimentação, responsável pelo consórcio Barueri-Mirim, a conclusão da obra antes do próximo período de chuva.

“Para o final deste ano e início de 2018, já queremos ter a segurança de que contaremos com este reservatório para reduzir ainda mais os prejuízos causados pelas chuvas em nossa cidade”, destacou o prefeito.

As obras foram iniciadas no dia 7 de fevereiroe estão orçadas em R$ 15 milhões, com recursos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) e contrapartida da Prefeitura de Itapevi.