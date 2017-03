Jogo com Cafu arrecada 1,5 tonelada de alimentos para famílias carentes de Itapevi

O ex-jogador de futebol Cafu, o capitão do Penta, promoveu neste sábado (11) um jogo beneficente no Estádio Municipal de Itapevi. Realizada em parceria com a Prefeitura, a partida entre Amigos do Cafu x Amigos de Itapevi terminou empatada em 4 a 4, mas viu as famílias carentes do município saírem vitoriosas: 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis foram arrecadados em troca do ingresso para a disputa, e serão destinados a ações sociais em toda a cidade.

“A Prefeitura e a Fundação Cafu fazem um golaço de tabelinha com a iniciativa. Vimos centenas de pessoas prestigiando um jogo muito gostoso e com muita descontração”, disse Cafu. Mais de 500 pessoas acompanharam a partida.

"A grande conquista para a cidade são os donativos que recebemos. Encaminharemos para as famílias e entidades cadastradas na Prefeitura. Estamos certos de que essa atitude ajudará muitas pessoas de bem que passam por dificuldades", afirmou o prefeito Igor Soares, que participou do segundo tempo da partida.

O time de Itapevi contou com jogadores da primeira divisão da liga de futebol da cidade, além de vereadores, assessores e secretários municipais. Já a equipe de Cafu trouxe celebridades e personalidades do esporte brasileiro como Paulo Sérgio, Fabiano, Fernando Baiano e Aílton, o rapper Dexter, MC Biel, o ator Thomaz Costa, e Elias Silvério, lutador do UFC.

Ex-arqueiro do Palmeiras, o goleiro Sérgio foi um dos mais assediados pela população e retribuiu o carinho. "Tenho identificação com a cidade porque cheguei a morar em Carapicuíba. Então passei por aqui porque sei que essa ação da Prefeitura e da Fundação Cafu ajudará muita gente", disse.

As doações para assistir à partida serão revertidas para ações sociais do Fundo Social de Solidariedade de Itapevi e para a Fundação Cafu.

Feijoada

Após a partida, Cafu e seus amigos comandaram a "Feijoada do Bem", que aconteceu na Associação Cultural e Esportiva de Itapevi (ACEI) com a presença de autoridades da região.

A Fundação Cafu– Alimentando Sonhos é uma entidade sem fins lucrativos que atende cerca de 630 crianças e jovens de baixa renda com idade entre quatro e 17 anos, e que também oferece cursos profissionalizantes para pessoas acima dos 18 anos.