Audiência pública em 25 de Março inicia revisão do Plano Diretor de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi dará início ao processo de Revisão do Plano Diretor de Itapevi no próximo dia 25, um sábado, com a realização de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores do município a partir das 9h.

"A revisão do Plano Diretor é fundamental para definir o desenvolvimento de Itapevi pelos próximos 10 anos", diz Igor. "Esse processo só será verdadeiramente democrático com o engajamento de todos os moradores da nossa cidade", afirma.

Itapevi ganhou seu primeiro Plano Diretor em 2008. Por lei, o documento tem de ser revisado a cada 10 anos.

O processo de revisão deve se estender até 2018, quando a Prefeitura tem de enviar à Câmara um Projeto de Lei consolidando as propostas apresentadas e discutidas pela população.

O Plano Diretor com as novas diretrizes deve entrar em vigor a partir de 2019.

O que é o Plano Diretor?

O Plano Diretor é um instrumento municipal para nortear o desenvolvimento das cidades.

Por meio dele, a população pode definir, por exemplo, se um determinado bairro poderá ter prédios muito altos.

Ou, ainda, se uma região da cidade priorizará a construção de moradias e equipamentos públicos (como postos de saúde e escolas) em detrimento da instalação de comércios e indústrias.

Participação

A revisão do Plano Diretor contará com diversas oficinas participativas e audiências públicas para recolher as propostas da população.

As oficinas servirão para formular propostas a partir de temas pré-selecionados e demandas específicas de determinadas áreas do município.

Já as audiências, mais abrangentes, terão a missão de debater e deliberar sobre as propostas geradas nas oficinas. O cronograma dos demais encontros ainda será divulgado pela Prefeitura.

Para facilitar o debate, toda a revisão do Plano Diretor será dividida em quatro grandes temas:

- Habitação e Vulnerabilidade Social

- Transporte e Mobilidade Urbana

- Desenvolvimento Urbano e Instrumentos de Política Urbana

- Meio Ambiente, Saneamento e Desenvolvimento Sustentável

A população também poderá mandar sugestões por email, pelo endereço Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .

Todas as contribuições enviadas serão compiladas por uma comissão de servidores da Prefeitura de Itapevi para que possam ser levadas para discussão nas audiências públicas.