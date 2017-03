Mutirão contra o Aedes continua no Suburbano neste sábado (11)

A Prefeitura de Itapevi realiza, na manhã deste sábado (11), o terceiro mutirão de combate ao Aedes aegypti no Parque Suburbano, um dos maiores bairros da cidade.

A ação será realizada nas ruas Amapaenses, Capixabas, Pontaporenses, Riobranquenses, Potiguaras, Fernando de Noronha, Marajós e Chuí. Nas ruas dos Bandeirantes, Sergipanos, Baianos e Cearenses, as equipes estarão concentradas nos trechos que estas vias cruzam com a rua Matogrossenses, que também será alvo do mutirão.

As ações têm o objetivo de eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya e conscientizar a população de que o combate ao Aedes deve ser diário. A campanha começou na primeira semana de janeiro.

Desde então, a administração municipal tem trabalhado para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito, realizando ações de rotina e mutirões nos bairros, distribuindo informativos e colocando banners e outdoors em pontos estratégicos da cidade. Os mutirões acontecerão todas as semanas até abril, período em que a incidência do mosquito aumenta em todo o país.

O trabalho é uma parceria das secretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Saúde e Bem Estar e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Balanço

Este é o sétimo mutirão realizado pela Prefeitura em 2017. Neles, equipes de limpeza e da operação Cata-Bagulho, que acompanham a ação, recolheram 408 toneladas de entulho que, guardado em casa ou jogado na rua, poderia facilitar a proliferação do mosquito.

A campanha contra o Aedes aegypti visitou, neste ano, cerca de 11 mil casas de diversos bairros da cidade, eliminou 250 criadouros do mosquito e fez a colocação de tela em 254 caixas d’água.

No período, Itapevi registrou 50 notificações de suspeita de dengue. Destas, dois casos foram confirmados, 27 descartados e 21 estão em investigação. Foram registradas oito suspeitas de chikungunya e duas de zika vírus. Todas estão sendo apuradas, segundo a Secretaria de Saúde e Bem Estar.