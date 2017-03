Em março, Itapevi recebe programação especial para o mês de Mulher

A cidade de Itapevi recebe neste mês de março uma programação especial para o Dia Internacional da Mulher. Os eventos começam nesta quarta-feira (8) e vão até o final do mês, e serão realizados em diversos equipamentos públicos da cidade. O objetivo é aumentar a consciência sobre o papel das mulheres na sociedade e discutir às dificuldades enfrentadas por elas no mundo de hoje. A programação pode ser alterada ao longo do mês. Confira:

7 a 17 de Março

- Exposição "Mulheres: hoje, ontem e sempre" (Biblioteca Monteiro Lobato, das 11h às 17h - Avenida Luís Manfrinato, 174 - Centro)

8 de Março

- Palestra sobre Planejamento Familiar (CRAS Maristela, às 10h - Avenida Pedro Paulino, 422 - Cohab 1)

- Chá com leitura de livros (Biblioteca Monteiro Lobato, das 11h às 17h - Avenida Luís Manfrinato, 174 - Centro )

- Palestra sobre Planejamento Familiar (ItaShopping, às 13h - Rua Leopoldina Camargo, 260 - Centro)

- Orientação para encaminhamento ao Planejamento Familiar (ItaShopping, às 14h30 - Rua Leopoldina Camargo, 260 - Centro)

- Discussão sobre Violência contra a Mulher (ItaShopping, 15h30 - Rua Leopoldina Camargo, 260 - Centro)

16 de Março

- Oficina de Biscuit (CRAS Vila Aurora, 9h - Rua Américo Valentim Christianini, 420)

17 de Março

- Chá da Tarde (CRAS Vila Aurora, 14h; CRAS Cardoso, 14h - Rua Américo Valentim Christianini, 420)

22 de Março

- Chá da Tarde e Dia de Beleza (CRAS Maristela, 14h - Avenida Pedro Paulino, 422 - Cohab 1)

23 de Março

- Oficina de Artesanato (CRAS Cardoso, 14h - Rua Rosângela Mariano Limas, 266)

28 de Março

- Oficina de Artesanato (CRAS Amador Bueno, 14h - Rua Francisco Rodrigues Paes, 49)

29 de Março

- Dia da Beleza (CRAS Amador Bueno, 9h - Rua Francisco Rodrigues Paes, 49)

- Palestra sobre Autoestima (CRAS Vila Aurora, 14h - Rua Américo Valentim Christianini, 420)