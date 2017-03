Com apoio da Prefeitura, Fundação Cafu realiza partida beneficente em Itapevi

O Estádio Municipal André Nunes Júnior (R. Prof. Dimarães Antonio Sandei, Vila Nova Itapevi) recebe no próximo sábado (11) o jogo Amigos do Cafu x Amigos de Itapevi. A partida beneficente começa às 9h30 e o ingresso para o jogo pode ser obtido com a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis na porta do estádio.

O time de Itapevi será composto por jogadores da primeira divisão da liga de futebol itapeviense. Já a equipe de Cafu contará com celebridades e ícones do esporte brasileiro como Paulo Sérgio, Fernando Baiano e Aílton, os cantores Dexter e MC Kevin, o ator Thomaz Costa e Elias Silvério, do UFC.

Mais tarde, a partir das 13h, terá início a Feijoada do Bem, que acontecerá na Associação Cultural e Esportiva de Itapevi - ACEI (Rua Helena de Abreu da Silva, 225, Vila Nova Itapevi). O capitão do penta e seus amigos também estarão no almoço.

O ingresso para a feijoada custa R$ 150,00 e pode ser obtido por telefone (11-95970-4333, com Oscar). Toda a renda arrecadada será revertida para ações sociais do Fundo Social de Solidariedade de Itapevi e para a Fundação Cafu.

“Será uma grande festa. Espero que a população de Itapevi nos prestigie neste evento maravilhoso cuja renda será destinada para ações sociais. Por isso, faço questão de estar presente e conto com a presença de todos”, disse Marcos Evangelista de Morais, o Cafu.

A Fundação Cafu – Alimentando Sonhos é uma entidade sem fins lucrativos, da Capital, que atende cerca de 630 crianças e jovens de baixa renda com idade entre quatro e 17 anos, e que também oferece cursos profissionalizantes para pessoas acima dos 18 anos.