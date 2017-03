Praça 18 terá aulão de zumba no domingo (12)

A Praça 18 de Fevereiro, no Centro, recebe no próximo domingo (12) a “Zumba na 18”, uma aula de zumba grátis aberta ao público de toda Itapevi. Realizado pela Prefeitura, a ação visa estimular a participação popular em atividades desenvolvidas pela Escola Livre de Dança do município.

A aula começa às 9h e será ministrada pelo professor Zin Maycon Vinícius. A duração da aula é de aproximadamente duas horas.

“É uma atividade sem contraindicação. Todos podem fazer. Basta chegar no horário e local, assim como vestir uma roupa confortável para a prática de exercícios físicos”, diz o coordenador de Cultura da Prefeitura de Itapevi, Henrique Leão. A estimativa é de que entre 300 e 400 pessoas participem da atividade neste domingo.

A zumba é um exercício físico aeróbico baseado em movimentos de danças latinas, como o merengue, a cumbia, a salsa, o reggaeton, entre outros. Nos últimos anos, a modalidade tornou-se bastante popular em academias e estúdios de dança de todo mundo, além de ser considerada uma atividade fitness e praticada também como um estilo de dança.