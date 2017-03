Itapevi economizará R$ 1 milhão com fim do Diário Oficial impresso

Para reduzir gastos em momento de crise econômica, a Prefeitura de Itapevi decidiu extinguir a versão impressa do Diário Oficial do Município. A última edição impressa circulou no dia 17 de fevereiro e a mudança foi oficializada por meio do Decreto 5.207, de 12 de janeiro de 2017.

Atualmente, o contrato com a gráfica para a impressão do Diário Oficial custa, sem reajuste, R$ 260 mil por ano aos cofres públicos. Em quatro anos, a economia será de no mínimo R$ 1.040.000,00.

“Esta atitude resultará em menos desperdício de recursos públicos e papel. Além de contribuir diretamente com o meio ambiente e a sustentabilidade ", disse o prefeito Igor Soares. "A Prefeitura precisa dar o exemplo, combatendo desperdícios e cortando na própria carne", afirmou.