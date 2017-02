Prefeitura de Itapevi empossa 71 novos servidores da Educação e da Saúde

Na tarde desta quinta-feira (23), a Prefeitura de Itapevi empossou oficialmente 71 novos servidores públicos municipais nas áreas da Educação e da Saúde. O evento aconteceu na Secretaria de Educação e Cultura e contou com a presença do prefeito Igor Soares.

Tomaram posse do cargo 50 professores de ensino básico e fundamental, 17 técnicos de enfermagem, dois analistas executivos da área de suporte e tecnologia, um auxiliar de saúde bucal e um técnico de educação de vulnerabilidade social. Os novos servidores tomam posse de concursos realizados nos anos de 2015 e 2016. São editais com prazo de um ano, prorrogáveis para mais um.

“Peço para que todos trabalhem com muito afinco e comprometimento, porque a população precisa de serviços de qualidade, necessita de respeito e quer uma cidade desenvolvida e próspera", disse o prefeito Igor Soares. "Desejo muita sorte, sucesso e dedicação nesta nova trajetória de cada servidor", afirmou.

O secretário da pasta de Administração, Rogério de Oliveira, deu as boas vindas a todos e disse ser um grande desafio da gestão contratar em período de crise e recessão no país. "Tomamos como prioridade a Educação e a Saúde, que são fundamentais para a população e decidimos convocar para atender as necessidades da cidade", afirmou.

"Nossa população estava esquecida e abandonada, mas a posse de um concurso serve para demonstrar a valorização profissional e a visão administrativa do governo ágil e eficiente", afirmou a técnica de enfermagem empossada, Erivânia Silva Ventura, moradora do Jardim Cardoso. "Ficarei muito feliz em atender com carinho e humanização os moradores da minha cidade", revela.

"Quando vemos a preocupação em acelerar as contratações, percebemos que a administração está ciente de que precisa atender a demanda na área e para nós servidores é muito relevante termos melhores condições de trabalho", disse Vinicius Augusto Silva Godinho, empossado como professor de Educação Básica I. "Estamos preparados para levar um ensino de qualidade e que atenda as expectativas da população", afirmou.