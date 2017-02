Na contramão de São Paulo, prefeito de Itapevi incentiva grafite

Enquanto a Prefeitura de São Paulo recebe críticas por apagar grafites em importantes vias da capital, o prefeito Igor Soares (PTN), da cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, está trabalhando para incentivar a arte urbana. Há uma semana, o artista Sipros está fazendo um grafite em área de aproximadamente 400 metros quadrados na área externa do prédio da Secretaria de Educação e Cultura do município.

“Queremos fazer de Itapevi a capital brasileira do grafite. Além deste painel, feito pelo Sipros, há outro sendo realizado na cidade, que será o maior do mundo”, disse Igor Soares, referindo-se à obra do artista Kobra, que está em produção em prédio da empresa Cacau Show, próximo à rodovia Castello Branco.

A prefeitura de Itapevi está estudando a reurbanização da região central de da cidade. O projeto prevê a destinação de duas áreas da Avenida Rubens Caramez para grafitagem - no trecho entre a estação da CPTM até a rotatória que dá acesso à Cohab. “A arte urbana precisa ser valorizada”, afirmou Igor Soares. "Temos outros projetos na área que serão divulgados em breve", disse.

Sipros, cujo nome real é Wellington Naberezny, adota em seus grafites uma mistura do estilo realista com cartoons, o que dá descontração à obra. Com grafites em Peru, Equador, Colômbia, Itália, Holanda, Alemanha, Nova Iorque, Miami, Sipros mora em Itapevi e realiza a obra sem custo para prefeitura local.

“Sempre tive apoio, respeito e consideração fora do Brasil, mas, na própria cidade onde moro, não era bem aceito. Agora, recebi o convite e liberação do prefeito e com apoio de parceiros consegui todo o material necessário. Não estou levando um centavo com este trabalho, mas, só por fazer aqui, é tudo. Estou muito feliz por isso”.

Sipros está grafitando imagens de duas crianças, uma garota e um garoto, com livros. “Todos dizem que a criança é o futuro da nação, mas tem que ser criança educada, caso contrário, a nação não terá futuro nenhum. E aqui queremos influenciar e incentivar a leitura, a busca pelo conhecimento”, disse.