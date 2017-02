Prefeito Igor lança aplicativo “Xô Aedes” e anuncia compra de drone

Na manhã desta terça-feira (21), o prefeito Igor Soares lançou oficialmente o aplicativo (App) para smartphones “Xô Aedes”. O objetivo é ajudar a população a combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chinkungunya. O evento de lançamento aconteceu no Paço Municipal e também reuniu o vice-prefeito, Marcos Godoy (Teco), a secretária de Saúde e Bem Estar, Dra. Luiza, além de 30 agentes da Vigilância Epidemiológica e outros secretários municipais.

"A tecnologia deve servir também como sistema integrado de informações, permitindo o auxílio na tomada de decisões dos agentes e das equipes de inteligência da Secretaria de Saúde”, disse o prefeito Igor Soares.Na oportunidade, Igor divulgou que a prefeitura está adquirindo um drone para auxiliar no trabalho dos agentes. “Há muitos locais de difícil acesso e não podemos colocar em risco a vida dos servidores. Daí a necessidade, mais uma vez, de utilizar a tecnologia como aliada”, destacou

A secretária de Saúde e Bem Estar, Luiza Nasi, defendeu a ênfase no trabalho de prevenção. “Atuamos de maneira incansável, visitando, na medida do possível, todas as casas da cidade, colocando telas e também orientando a população sobre a importância de conscientizar-se dos riscos que o mosquito causa. Hoje temos os casos de dengue controlados e o novo recurso tecnológico servirá para trabalharmos com ainda mais rapidez e de forma mais ágil e eficiente no combate aos focos do mosquito”, disse.

“Toda equipe de Saúde e da Vigilância Epidemiológica têm realizado, em Itapevi, um trabalho atento e dedicado. O aplicativo é apenas um passo para a inserção digital e tecnológica total na gestão pública da cidade com o objetivo de darmos mais celeridade e democratizarmos os serviços", completou o vice-prefeito Marcos Godoy, o Teco.

COMO FUNCIONA

O app Xô Aedes já está disponível para smartphones na Play Store, para usuários de celular Android, e na Apple Store, para quem usa iPhone. Com ele, o munícipe poderá apontar às equipes da Vigilância Epidemiológica a existência de criadouros. O aplicativo conta com sistema de geolocalização. As denúncias feitas pelo aplicativo serão direcionadas à Secretaria de Saúde e Bem Estar, que enviará equipes para eliminar os focos sinalizados.

Ao baixar o app, o usuário deve se cadastrar e fornecer seus dados pessoais, como: nome, e-mail, e telefone para fazer o login. Na sequência, o usuário pode comunicar sobre possíveis focos de dengue na aba “Comunicar”, tirando uma foto do local onde há o foco do mosquito.

No mesmo campo, o usuário pode fornecer informações adicionais sobre o endereço do foco, além de confirmar seus dados cadastrais. “Em 30 segundos, com uma conexão razoável, é possível fazer todo o procedimento de denúncia para a apuração das equipes de saúde”, resumiu o prefeito em exibição ao público.

O aplicativo também dá dicas de prevenção às doenças causadas pelo Aedes e mostra como entrar em contato direto com a Vigilância Epidemiológica de Itapevi (Rua Dimarães Antonio Sandei, 123, Vila Nova Itapevi - telefone: 4143-8499).