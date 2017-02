Aniversário de Itapevi reúne 50 mil e arrecada 40 toneladas de alimentos

Os 58 anos de Itapevi ficarão para história da cidade, com eventos que reuniram 50 mil pessoas, segundo estimativa da Prefeitura. O levantamento considera o público dos shows da noite da sexta-feira, apresentação de Fábio Teruel, no domingo, toda a programação na Praça 18 de Fevereiro e a 1ª Corrida Oficial de Itapevi.

"Essa participação mostra que Itapevi está recuperando a autoestima, e que a população está voltando a amar sua cidade. Esse é o nosso objetivo, fazer com que os moradores tenham opções de diversão no município", disse o prefeito Igor Soares. "Agora é hora de continuarmos a trabalhar com seriedade para melhorar nossa cidade em todos os aspectos", afirmou.

As celebrações começaram na sexta-feira (17) com o show da dupla Matheus & Kauan, no Estádio Municipal, e abertura da cantora Giulia Nassa e da banda My Blood. A apresentação foi encerrada com queima de fogos para marcar o aniversário da cidade.

Para assistir aos eventos da primeira noite, moradores trocaram dois quilos de alimento pelos ingressos, o que resultou na arrecadação de mais de 40 toneladas de alimentos não-perecíveis.

No sábado (18), diversos grupos de Itapevi se apresentaram na Praça 18 de Fevereiro, que recebeu ainda food trucks e uma exposição com 110 carros antigos.

O dia também contou com Missa Solene na Igreja São Judas, ministrada pelo padre Ely Rosa, pela manhã, e um culto evangélico à noite, na Câmara dos Vereadores, ministrado pelo pastor Jonathan Ferreira dos Santos, do Vale da Bênção, com apresentação do Coral Cristolândia, da Igreja Batista, dentre outras.

No domingo (19), a principal atração foi o cantor Fábio Teruel, que reuniu milhares de pessoas sob sol forte, no Estádio Municipal.

Pouco antes, as ruas de Itapevi receberam a 1ª Corrida Oficial da história da cidade, com percurso de 5 km e a participação de dois mil atletas amadores e profissionais. As inscrições foram gratuitas. Com tempo de 17m26s, a atleta Rosangela Raimundo Pereira, 42, venceu a 1ª Corrida Oficial de Itapevi na categoria "feminino". Na categoria "masculino", o vencedor foi Wellington Bezerra da Silva, 29, com tempo de 14m57s. Atleta que chegou em 8o na Corrida de São Silvestre de 2016. Cada campeão recebeu R$ 2 mil em prêmio.

Sem custo

Toda a programação de aniversário foi realizada com apoio do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), da Associação Comercial e Industrial de Itapevi (Acita), do ItaShopping e da Bio Mania – A Academia da Família, além de outras empresas. Por isso, não teve custos para a Prefeitura.