Prefeitura de Itapevi Sebrae promovem palestra sobre Microempreendedor Individual (MEI)

A parceria entre a Prefeitura de Itapevi e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) permitiu a mais de 40 empreendedores da cidade obter informações sobre “Como se tornar um MEI – Microempreendedor Individual”. Com duração de 2 horas, a palestra realizada na noite desta quarta-feira (15) teve como objetivo preparar essas pessoas para enfrentar os desafios do mercado e ensinar estratégias seguras e rentáveis de negócios empresariais. O evento aconteceu na sede da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego, no Centro de Itapevi.

A palestra abordou questões relacionadas ao dia a dia de um empreendimento, como tributação, contabilidade, regularização do empreendimento, obrigações comuns e fiscais, mão-de-obra, contratação de empregados, saída do regime e dicas de gestão.

A próxima atividade será a oficina "Sei Vender”, e acontece na próxima quinta-feira (23), das 18h às 22h. A proposta será mostrar o marketing voltado à área de vendas e a valorização do produto e do serviço, ensinando o empresário a colocar o tema em prática. O palestrante será Washington Luiz de Souza Malta, especialista em estratégia empresarial.

Para participar das palestras é necessário realizar a inscrição pessoalmente no Posto do Sebrae Aqui Itapevi (Avenida Presidente Vargas, 376, Centro).

“Uma vez participante de uma de nossas palestras, as próximas agendas serão enviadas por e-mail com um link onde o interessado poderá realizar um pré-cadastro e, por consequência, já será inscrito para a palestra ou oficina desejada”, explica Viviane Ez Zughayar a gestora do Sebrae local.

O Sebrae está desde dezembro de 2016 em Itapevi e de lá para cá, promoveu duas palestras e duas oficinas, além da Missão Feira do Empreendedor e atendimentos na unidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4143-8888 (ramais 211 e 215) ou através do e-mail Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .