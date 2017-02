Prefeitura inicia oficinas culturais em Itapevi

A noite de segunda-feira (13) marcou a abertura das oficinas culturais na cidade de Itapevi em 2017. Em evento realizado na CEMEB Dona Floriza Nunes de Camargo, no Jardim Rainha, mais de 500 pessoas assistiram às apresentações de circo, música, dança e teatro oferecidas por diversos dispositivos e parceiros da Prefeitura.

Quem compareceu ao evento pôde acompanhar a apresentação de artistas circenses do Grupo Malabares, que fazem parte da Escola Municipal Livre de Teatro, e do Grupo Abadá Capoeira, sob coordenação do professor Edson Benedito dos Santos (Anu) e que trouxe cerca de 10 alunos do “Projeto Gingando e Educando”, realizado na própria Escola Floriza Nunes Camargo com o apoio da administração.

Além das oficinas de circo, teatro, oferecidas pela Secretaria de Educação e Cultura, há também aulas de desenho, grafite e artesanato - essas realizadas no Centro de Referência da Juventude (CRJ).

A Prefeitura também oferece aos fãs de dança inscrições em aulas de samba rock, sertanejo universitário e dança de rua (hip hop). Quem prefere esporte, pode optar pela capoeira, MMA e kung fu.

Mais informações sobre as modalidades oferecidas no CRJ podem ser obtidas no telefone 4774-7456. Para as aulas na Escola Livre de Teatro, o telefone para contato é o 4502-1871. O munícipe pode ainda entrar em contato com a Secretaria de Educação e Cultura pelo telefone 4143-8400 para obter informações gerais sobre as atividades desenvolvidas na cidade.