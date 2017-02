Prefeitura discute implantação de núcleo para prestação de serviços à comunidade

A secretária de Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher de Itapevi, Elaine Rodrigues Freitas, juntamente com a juíza titular da Vara Criminal de Itapevi, Carolina Hispagnol Lacombe, participou na terça-feira (07), de reunião com representantes da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.

O objetivo do encontro foi discutir a implantação de uma unidade de atendimento no município para acompanhamento adequado da prestação de serviços à comunidade por pessoas que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo e que receberam penas alternativas.

Segundo a secretária, a realização de um convênio com o governo do estado já está em estudo e o núcleo poderá ser implantado, em Itapevi, ainda no primeiro semestre do ano.