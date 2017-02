Prefeitura de Itapevi inicia construção de piscinão no Vitápolis

Para combater as enchentes que assolam a cidade há décadas, a Prefeitura de Itapevi iniciou na terça-feira passada (7) as obras do piscinão do Vitápolis. O reservatório receberá águas do rio Barueri-Mirim e ajudará a escoar as águas que causam enchentes e alagamentos na região.

“ O combate às enchentes é uma prioridade no nosso governo. Por isso, a construção desse piscinão é tão importante. O reservatório é muito grande e quando estiver pronto vai reduzir bastante o risco de alagamento na região”, disse o prefeito Igor Soares.



Os operários iniciaram os trabalhos de limpeza e drenagem de uma área de cerca de 68 mil m², que fica entre os bairros Cidade Saúde e Vitápolis. As obras estão orçadas em R$ 15 milhões, com previsão de término em um ano.



O reservatório, que terá três metros de profundidade, é classificado como "offline" - ou seja, é paralelo ao rio e só vai captar o excesso de água quando o rio ultrapassar um determinado nível de cheia. O piscinão do Vitápolis poderá armazenar até 109 milhões de litros d’água.



A construção integra a nova etapa do programa de macrodrenagem do rio Barueri-Mirim, fruto de parceria entre a Prefeitura de Itapevi e o Governo Federal.