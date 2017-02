Prefeitura de Itapevi realiza mutirão contra o Aedes Aegypti no Parque Suburbano I

A Prefeitura realiza neste sábado (11) o quarto mutirão de combate ao Aedes aegypti em Itapevi. Desta vez, as ações acontecem no Parque Suburbano I - a segunda consecutiva com reforço do Exército, que está enviando soldados do 20° GACL (Grupo de Artilharia Aéreo de Campanha Leve – Grupo Bandeirante) para ajudar a conscientizar a população e a eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Cerca de 150 servidores, entre agentes de saúde e profissionais de limpeza, participam da ação, que acontecerá todas as semanas até abril, período em que a incidência do mosquito aumenta em todo o país. O trabalho é uma parceria das secretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Saúde e Bem Estar e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

A campanha recebeu nesta semana mais uma ferramenta de combate ao mosquito. Já está disponível o aplicativo para smartphones Xô Aedes, onde o munícipe poderá apontar às equipes da vigilância epidemiológica a existência de criadouros. O app já está disponível na Play Store, para usuários de celular Android, e em uma semana poderá ser baixado na Apple Store, para quem usa iPhone.

Balanço do Mutirão

A campanha de combate ao Aedes Aegypti iniciou-se no dia 7 de janeiro. Desde então, a administração municipal tem trabalhado para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito, realizando ações de rotina e mutirões nos bairros, distribuindo informativos e colocando banners e outdoors em pontos estratégicos da cidade.

Os mutirões já percorreram mais de 70 ruas da Vila e do Jardim Santa Rita desde 21 de janeiro. Equipes de limpeza e da operação Cata-Bagulho, que acompanham a ação, recolheram mais de 240 toneladas de entulho que, guardado em casa ou jogado na rua, poderia facilitar a proliferação do mosquito.

Desde o início do ano, a campanha contra o Aedes aegypti visitou cerca de 8 mil casas de diversos bairros da cidade, eliminou 250 criadouros do mosquito e fez a colocação de tela em quase 100 caixas d’água. No período, Itapevi registrou 20 notificações de suspeita de dengue – 15 foram descartadas e 5 estão em investigação. Foram registradas duas suspeitas de zika e uma de chikungunya. Todas estão sendo apuradas, segundo a Secretaria de Saúde e Bem Estar.

Confira o itinerário da ação no Parque Suburbano I:

Ruas

R. Alphélia Josefina Simionato Moreno

R. Paulistas

R. Brasileiros

R. Cariocas

R. Bandeirantes

R. Mineiros

R. Goianos