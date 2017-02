Prefeitura amplia atendimento do PAT de Itapevi

Para facilitar a vida da população de Itapevi, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) ampliou as modalidades ao atender o público. Desde o dia 31 de janeiro, não é preciso mais comparecer ao posto para agendar atendimentos; para isso, basta entrar em contato pelo telefone 4143-8889 ou pelo e-mail Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .

O atendimento leva aproximadamente 10 minutos e pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A medida garante mais dignidade à população e amplia as oportunidades de quem procura uma recolocação no mercado, diz Mauro Martins, secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego. “Todo atendente está preparado para realizar o agendamento do atendimento. Quem desejar, pode nos procurar para a atualização de cadastro profissional, saber sobre as vagas de trabalho disponíveis e obter informações referentes ao Seguro Desemprego”, afirma.

A expansão do atendimento também visa reduzir as filas que se formavam diariamente em frente ao posto todas as manhãs. “Queremos ter um olhar sensível e cidadão em relação à questão”, diz o secretário. "O atendimento presencial continua, mas corre-se sempre o risco de não mais haver disponibilidade de horários e não conseguirmos fazer o encaixe”, explica.

Documentos

Quem quiser agendar o atendimento por e-mail deve informar nome completo, RG, CPF, data de nascimento e telefone para contato. A Secretaria também já providencia mais números de telefones e ramais para absorver a demanda de ligações. Se preferir, o cidadão também pode comparecer pessoalmente ao Posto (Avenida Presidente Vargas, 376, Centro).

Quando comparecer ao Posto para realizar o atendimento previamente agendado, o candidato deve levar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante com número de PIS/PASEP/NIT ou NIS. Todos os documentos devem ser originais. Os atendentes farão o cadastro e verificarão, no mesmo dia, se existem vagas disponíveis para o candidato dentro do seu perfil profissional.

PAT

É um centro de apoio aos profissionais que desejam voltar ao mercado de trabalho ou que estão à procura do primeiro emprego. O posto também lida com questões relacionadas a Seguro-Desemprego, Carteira Profissional, Banco do Povo e Jovem Cidadão.

Mais informações sobre os serviços oferecidos pelo PAT podem ser obtidos