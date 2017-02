Na abertura do ano legislativo, Prefeito Igor busca apoio dos vereadores para o crescimento de Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (PTN), compareceu à sessão que abriu o ano legislativo na Câmara Municipal de Itapevi, na manhã da última terça-feira, 7 de fevereiro.

Em seu discurso, Igor destacou que o país vive um momento de crise e pediu o apoio dos vereadores para aprovar projetos que possibilitem o crescimento da cidade. “O país vive um momento difícil, mas aqui não é diferente. Por isso estamos trabalhando com austeridade para honrar o pagamento dos servidores da prefeitura, pois eles são os responsáveis por manter o funcionamento dos serviços públicos”, disse o prefeito.

A desburocratização da máquina pública está na lista de ações do Poder Executivo. “Adotaremos ações bem sucedidas em outras cidades para melhorar os serviços públicos, além de usarmos a tecnologia para desburocratizar. Para isso, vamos precisar muito dos vereadores para aprovar projetos que tragam o desenvolvimento para Itapevi”, afirmou o prefeito.

O presidente da Câmara, vereador Aderson Cavanha (Bruxão do Táxi), destacou que a Casa de Leis colaborará com todas as ações que beneficiem a população e também destacou as conquistas dos primeiros dias de governo. “Igor vem adotando medidas pontuais para resolver problemas em diferentes pontos da cidade. Acho que em 40 dias ele fez coisas que a antiga gestão não fez em 12 anos”, disse Bruxão.

Igor estava acompanhado do vice-prefeito e secretário de governo, Teco (PSD).