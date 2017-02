Igor Soares envia à Câmara projeto que cria órgão de combate à corrupção em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi encaminhou à Câmara Municipal, na segunda-feira (06), Projeto de Lei (PL) que cria a Controladoria-Geral do Município, órgão que tem como objetivo aumentar a transparência dos gastos e combater a corrupção nos órgãos públicos da cidade.

"A criação da Controladoria Geral do Município é necessária para melhorar a gestão administrativa, controlar os gastos públicos, aumentar a transparência e combater a corrupção”, diz o prefeito Igor Soares em mensagem encaminhada à Câmara.

A controladoria será o órgão responsável pela regulamentação e execução de todos os procedimentos do “Programa Tolerância Zero à Corrupção”, criado por meio do decreto 5.200/2017, que tem como objetivo instituir processos administrativos impedindo crimes contra o patrimônio público e a realização de auditoria permanente de acompanhamento de todo e qualquer processo que envolva bens e valores da Prefeitura.