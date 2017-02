Aniversário de Itapevi terá programação especial na Praça 18 de Fevereiro

A Praça 18 de Fevereiro, no Centro, reunirá diversas atrações durante o aniversário de 58 anos de Itapevi. O local contará com uma Tenda Cultural, onde artistas e bandas da cidade se apresentarão no sábado (18) e domingo (19), a partir das 12h. Haverá também food trucks - tudo isso sem custos para a Prefeitura, graças à parceria com a iniciativa privada. Confira a programação da praça:

Sábado (18 de fevereiro)

12h00 – Dj John Oliver (Duração estimada 1hora)

13h00 – Dj Alexandre Cunha (Duração estimada 1 hora)

14h00 – Capoeira (Duração estimada 30min)

15h00 – Banda da Guarda Municipal (Duração Estimada 40min)

16h00 – Teatro: A Velha e os Outros (Duração Estimada 30min)

17h00 – Grupo de Dança United Soul Dance (Duração Estimada 10min)

18h00 – Grupo Garra: Terra Vermelha (Duração Estimada 20min)

18h30 – Apresentação Circense: Cia Clovis i Augustus (Duração Estimada

1hora)

19h30 – Penna Seixas (Duração Estimada 1hora)

Domingo (19 de Fevereiro)

12h00 – Dj Cunha Jr. (Duração estimada 1 hora)

14h00 – Capoeira (Duração estimada 30min)

15h00 – Banda Sinfônica Municipal (Duração Estimada 40min)

16h00 – Grupo Garra: Marabá Raqs (Duração Estimada 20min)

17h00 – Grupo de Dança United Soul Dance (Duração Estimada 10min)

18h00 – Grupo King of the Dance: Cover Ludmila (Duração Estimada 40min)

19h00 – Chorando na 18: Grupo de Choro (Duração Estimada 40min)