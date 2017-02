Igor Soares faz balanço do 1º mês de governo em Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, concedeu nesta terça-feira (07) uma entrevista coletiva aos veículos de comunicação da região para apresentar um balanço do primeiro mês de seu governo. O evento reuniu cerca de 30 jornalistas e aconteceu no auditório da Secretaria de Educação e Cultura, no Centro, e contou também com a participação do vice-prefeito Marcos Godoy, o Teco.

Durante a coletiva, Igor anunciou o lançamento do aplicativo para smartphones Xô Aedes, que será usado pela administração pública como mais uma ferramenta de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O app já está disponível na Play Store, para usuários de celular Android, e em uma semana poderá ser baixado na Apple Store, para quem usa iPhone. Com o Xô Aedes o munícipe poderá apontar às equipes da Prefeitura onde existem focos do mosquito.

Outro destaque da coletiva foi o anúncio da assinatura de convênio entre a Prefeitura de Itapevi e o Sistema SESI Educação. Todos os alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino fundamental passarão a contar com material didático fornecido pelo SESI. No Estado de São Paulo, diversas cidades já firmaram a parceria e Itapevi é a primeira da Região Oeste da Grande São Paulo.

“ Em menos de 40 dias de trabalho, já realizamos muito. Mas temos a consciência que ainda há muito a ser feito”, disse o prefeito que apresentou uma série de problemas herdados da administração anterior. Igor explicou que herdou a Prefeitura com uma dívida de quase R$ 50 milhões e com muitas dificuldades, principalmente, na Saúde e na Educação.

“ Precisamos contratar, no mínimo, mais 50 médicos para atender toda a demanda da nossa cidade e temos uma fila de espera para a realização de mais de 30 mil exames”, explicou o prefeito, que estuda meios para a contratação de mais médicos e pretende resolver esta questão ainda no primeiro trimestre do ano.

Respondendo a perguntas dos jornalistas, Igor também falou do programa de Tolerância Zero à Corrupção, que tem como objetivo instituir processos administrativos impedindo crimes contra o patrimônio público, assim como auditorias em todo processo envolvendo bens e recursos da Prefeitura.

“ Também estabelecemos um programa de redução de gastos, que determina que todos os órgãos diretos e indiretos da Prefeitura de Itapevi devem economizar de 10% a 30% do atual valor gasto”, explicou o prefeito.