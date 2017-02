O vereador Chambinho foi indicado para liderar a bancada do Partido da República (PR) na Câmara Municipal de Itapevi (CMI). A indicação ocorreu na sessão desta terça-feira, 7.

Chambinho destacou a importância de representar bancada no poder legislativo. “O PR tem projetos que podem contribuir com o desenvolvimento de Itapevi Vou trabalhar com dignidade, transparência e defender projetos que tragam benefícios para população”, disse o vereador.