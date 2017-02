Itapevi comemora 58 anos com Matheus & Kauan e Fábio Teruel

A Prefeitura de Itapevi realizará vasta programação para comemorar o aniversário de 58 anos da cidade. As atrações começam na sexta-feira (17), véspera do aniversário, e seguem até domingo (19). As principais atrações são o cantor Fábio Teruel e a dupla Matheus & Kauan - para assistir a última, será preciso entregar 2kg de alimento não perecível como entrada.

O público também poderá assistir à apresentação da cantora Giulia Nassa, que participou do primeiro The Voice Kids e subiu ao palco a convite de Ivete Sangalo no pré-carnaval de São Paulo em 2016.

Haverá ainda queima de fogos à meia-noite do sábado, 18, encontro de carros antigos, food truck , apresentações de artistas e bandas locais e corrida e caminhada de 5 km.

“ Tudo isso será realizado sem nenhum custo para prefeitura de Itapevi", garantiu o prefeito Igor Soares. O evento será promovido em parceria com a iniciativa privada. "Quando se quer fazer algo pela cidade que ama, é possível, mesmo em tempo de crise, e sem comprometer um centavo do orçamento do município. Além disso, com a entrada de 2kg de alimento no show de Matheus & Kauan, queremos ajudar as famílias que mais precisam em nossa cidade”, destacou.

Toda a programação será realizada com apoio do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), da Associação Comercial e Industrial de Itapevi (Acita), do ItaShopping e da Bio Mania – A Academia da Família.

Para prestigiar e fortalecer a cultura local, a programação contará com palco na Praça 18 de Fevereiro, para receber artistas e bandas da cidade, no sábado e no domingo, a partir das 12 horas. As apresentações serão acompanhadas por Food Truck .

No sábado, pela manhã, moradores poderão conferir a exposição de carros antigos, no mesmo local. A agenda conta ainda com a participação de Fábio Teruel, no domingo, a partir das 9 horas, no Estádio Municipal. A Igreja Católica realizará a Missa Solene, no sábado 18 de fevereiro, às 9 horas, e os evangélicos terão culto às 19 horas, na Câmara Municipal.

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

Outro destaque da programação é a assinatura de convênio entre a Prefeitura de Itapevi e o Sistema SESI Educação. Todos os alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino fundamental passarão a contar com material didático fornecido pelo SESI. No Estado de São Paulo, diversas cidades já firmaram a parceria e Itapevi é a primeira da Região Oeste da Grande São Paulo.

“ Buscávamos material didático com qualidade e preço acessível à realidade do orçamento do município, foi quando tive acesso ao conteúdo produzido pelo SESI. O modelo SESI de educação é referência nacional e vamos oferecer este material aos nossos alunos”, destacou o prefeito Igor Soares.

A Rede SESI, além de oferecer o material, irá preparar os professores da rede. A assinatura do convênio entre prefeitura e SESI deverá contar com a presença do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e será realizada na Câmara Municipal, a partir das 12 horas do sábado, 18. “Este certamente é o maior presente que podemos oferecer a nossa cidade”, enfatizou Igor.

PRIMEIRA CORRIDA OFICIAL

Outra atração será a 1 a Corrida Oficial de Itapevi, com percurso de 5km, a ser realizada no domingo, dia 19 de fevereiro, às 8h. Também haverá caminhada de 5km.

Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalhas e haverá troféus para os cinco primeiros atletas das categorias masculino geral e feminino geral, além de premiação em dinheiro, sendo R$ 2 mil para o primeiro colocado masculino e feminino geral, R$ 1 mil para o segundo colocado e R$ 500,00 para o terceiro colocado.

O prefeito Igor Soares explica que é a primeira corrida oficial pelo fato de ter alvará da Federação Paulista de Atletismo. “Nossa preocupação é realizar a corrida atendendo todas as normas previstas no Estado. De imediato, buscamos o apoio da entidade que regulamenta as provas, que já aferiu o percurso e nos credenciou a realizar o evento”, disse.

A prova contará com cronometragem digital, por meio de chip. A largada será às 8h (masculino), 8h15 (feminino) e 8h30 (caminhada), em frente ao Estádio Municipal de Itapevi, localizado na Rua Professor Dimarães de Antônio Sandei, s/no, no Jardim Nova Itapevi.

Para participar, os interessados devem se inscrever até às 17h do dia 15 de fevereiro ou até atingir ao limite de 700 inscritos para corrida e 300 inscritos para caminhada.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes e Lazer (Rua Izola Belli Leonardi, 8, 1º andar, Jardim Christianópolis, Itapevi), no ItaShopping (Rua Leopoldina Camargo, 260, Centro, Itapevi) e na Bio Mania (Avenida Césario de Abreu, 503, Centro, Itapevi).

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4774-5927 ou 4141-1606. Todos os participantes deverão se apresentar no local da largada com pelo menos duas horas de antecedência para aquecimento e receber as instruções finais e retirar chip e número de peito, que serão entregues das 6h às 7h30 no local da largada.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 17 de fevereiro

20h30 - Giulia Nassa (The Voice Kids) e Banda My Bood

Local: Estádio Municipal de Itapevi – R. Prof. Dimarães Antonio Sandei, Jd. Nova Itapevi

21h30 - Matheus & Kauan – entrada 2 kg de alimentos não perecíveis

Local: Estádio Municipal de Itapevi – R. Prof. Dimarães Antonio Sandei, Jd. Nova Itapevi

00h00 - Queima de Fogos

Local: Estádio Municipal de Itapevi – R. Prof. Dimarães Antonio Sandei, Jd. Nova Itapevi

Sábado, 18 de fevereiro

9h00 – Missa na Igreja São Judas Tadeu

Local: Praça Padre Romeo Mecca, 01, Centro

9h30 - Encontro de Carros Antigos

Local: Praça 18 de Fevereiro – Centro

10h00 - Sessão Solene na Câmara Câmara Municipal

Local: Rua Arnaldo S. Cordeiro das Neves, 80, Vila Nova Itapevi

12h00 - Food Truck e shows de bandas locais

Local: Praça 18 de Fevereiro – Centro

12h00 - Assinatura do Convênio de Itapevi com o Sesi Educação Câmara Municipal

Local: Rua Arnaldo S. Cordeiro das Neves, 80, Vila Nova Itapevi

19h00 - Culto Evangélico Câmara Municipal

Local: Rua Arnaldo S. Cordeiro das Neves, 80, Vila Nova Itapevi

Domingo, 19 de fevereiro

8h00 - 1ª Corrida Oficial de Itapevi Masculino

Local: Rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, Jd. Nova Itapevi (em frente ao Estádio Municipal)

8h15 - 1ª Corrida Oficial de Itapevi Feminino

Local: Rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, Jd. Nova Itapevi (em frente ao Estádio Municipal)

8h30 - 1ª Caminhada de Itapevi Masculino e Feminino

Local: Rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, Jd. Nova Itapevi (em frente ao Estádio Municipal)

9h00 - Fábio Teruel

Local: Estádio Municipal de Itapevi (Rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, Jd. Nova Itapevi)

12h00 - Food Truck e shows de bandas locais