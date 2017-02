Vereadora Tininha retoma o Feirão do emprego em Itapevi

A busca por uma recolocação profissional não está fácil no país. Devido esse cenário, a vereadora Tininha retomou o Feirão do Emprego Itapevi para auxiliar os trabalhadores da cidade e região que buscam vagas de emprego.

Desde o começo de janeiro, a vereadora vem realizando reuniões com empresário da região para apresentar o projeto de empregabilidade e captar oportunidades para os profissionais. “Está difícil encontrar oportunidades de trabalho em todas as faixas etárias, mas não posso deixar que o trabalhador passe o dia percorrendo diferentes regiões em busca de vagas, se podemos trazer as empresas para ofertas as suas vagas em Itapevi”, argumentou a vereadora.

Após algumas reuniões, sugiram as primeiras vagas para profissionais com necessidades especiais atuarem nas áreas operacionais e administrativas. A empresa oferece vencimentos a partir de R$ 1.236,00 e benefícios.

O candidato interessado nas vagas dever ter o ensino médio completo e laudo médico.

Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-4482.