Venha visitar Kalapalos

Durante o mês de fevereiro a Câmara Municipal de Itapevi receberá a exposição do fotógrafo Roque Santos, que em agosto de 2015 registrou sua experiência durante o Festival Kurap. Na exposição Roque retrata o cotidiano e a manifestação cultural desse povo pouco conhecido.

A exposição é uma realização da Escola do Parlamento de Itapevi Dr. Osmar de Souza em parceria com o Instituto de Recuperação do Patrimônio Histórico no Estado de São Paulo.

Sobre o Festival

Durante o Festival são realizados rituais expressados através de danças, músicas, choros, lutas, pinturas, decorações em tronco, homenageando os mortos.

Para a comemoração, cinco etnias vizinhas são convidadas e saudadas pelos anfitriões onde se entrega o fogo, peixes e outros alimentos,

Conhecer essa cultura é fazer um resgate as raízes, enquanto nação. Sendo de grande importância o papel do fotografo, registrar momentos onde o expectador possa viajar ao passado, refletir sobre o futuro e conhecer um pouco mais essa cultura peculiar.

Informações:4141-4472 R: 222

Local: Câmara Municipal de Itapevi – R. Arnaldo S Cordeiro das Neves, 80 - Vila Nova Itapevi, Itapevi - SP, 06694-090