Campanha contra a dengue já vistoriou quase 5 mil casas em Itapevi

A Prefeitura segue firme no combate ao mosquito da dengue. Em 20 dias de campanha contra o Aedes Aegypti, 4.417 casas de diversos bairros da cidade foram visitadas por equipes da gestão municipal, que também bloquearam 221 criadouros do mosquito. Os dados são desta quinta-feira (26).

Neste sábado (28), acontece o segundo mutirão de combate ao mosquito. O mutirão vai percorrer no período da manhã (se não chover) as ruas da região do Santa Rita.

Confira o itinerário dos agentes:

- Flamengo

- José C. Silva

- Portuguesa

- Juventus

- Internacional

- Canário

- Faisão

- Tucano

- José Chaluppe

- Praia da Baraquessaba

- Praia do Cumbuco

- Macurere

- Serra Telhada

- Petrolina

- Paulo Cesar Duarte

- Guido D'Amico

- Humberto Teixeira

- Evaldo Braga

- Floriza Nunes de Carvalho

- Bolívia

- Edir Ajala de Oliveira

- Otawa

- Das Pitombeiras (Andorra)

- Pangum

- Pequim

- Austrália

- Cuba

- Olímpia M. de Castro

- Alcides Cotrim