Prefeitura de Itapevi recadastra servidores para combater fraudes

Para combater fraudes e extinguir a possibilidade de ter funcionários "fantasmas", a Prefeitura de Itapevi iniciou nesta semana o recadastramento de todos os servidores públicos do município. A ação começou na segunda-feira (23) e segue até sexta-feira (27), no Ginásio de Esportes de Itapevi do Complexo Desportivo Educacional João Salvarani.

O procedimento, diz o prefeito Igor Soares, é fundamental para valorizar os impostos pagos pelo cidadão de Itapevi. "O cidadão que paga impostos quer que seu dinheiro seja bem utilizado", afirmou. "Nós estamos agindo preventivamente para identificar fraudes e combater o desperdício do dinheiro público, que não é meu nem da Prefeitura, e sim do cidadão".

Realizados em dois períodos (um às 9h e outro às 14h), os encontros reúnem grupos de servidores para que o atendimento ao público não seja prejudicado. Além de verificar a existência de irregularidades e eliminar possíveis "fantasmas" (funcionários registrados, mas que não trabalham para a Prefeitura), o evento também tem como objetivo promover e integrar os servidores à administração municipal.

“ Queremos falar com todos os funcionários e reforçar nosso compromisso com os servidores municipais, promover a melhoria das condições de trabalho e, consequentemente, do atendimento oferecido ao cidadão”, disse Igor.

Os dados atualizados dos servidores também serão usados para aprimorar a comunicação com os funcionários em novos canais, como o Portal de Servidores, segundo Rogério Oliveira, secretário de Administração, Gestão e Tecnologia.