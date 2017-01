Regularização fundiária deve beneficiar mais de 51 mil em Itapevi

Representantes da Prefeitura estiveram na sede do programa Cidade Legal nesta quinta-feira (19), em São Paulo, para tratar dos processos de regularização dos núcleos de Itapevi inseridos no programa.

Com as ações previstas, o município poderá beneficiar 51,5 mil moradores nos próximos quatro anos, disse a Secretaria de Habitação, Professora Sônia.

Conveniado desde 2012, Itapevi já recebeu a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental para 850 lotes dos núcleos Jardim Itapevi, Parque Itamarati, Jardim das Pitas e Vila Rigo.

“ Nossa proposta é trabalhar em parceria com o município para obter resultados positivos para a população", disse Renato Góes, presidente do Cidade Legal.