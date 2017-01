Prefeitura de Itapevi promove encontro com empresários da indústria

A Prefeitura de Itapevi promoveu uma reunião nesta sexta (20) entre representantes do Poder Municipal e cerca de 20 empresários do setor industrial da cidade. O encontro aconteceu na sede da Itafunge, companhia do ramo de fundições, no Jardim Sorocabano.

Os empresários entregaram ao vice-prefeito, Marcos Godoy (Teco), um documento com sugestões de melhorias no município. Os secretários de Planejamento, Marcos Toledo, e de Indústria, Comércio e Emprego, Mauro Martins Jr., também participaram do encontro.

A Prefeitura, disse o vice-prefeito, esta aberta ao diálogo com os industriais. “Precisamos focar nas decisões que propiciem desenvolvimento. Encontraremos soluções conjuntas para avançar”, disse.

Os empresários solicitaram o apoio do município em questões como combate às enchentes, fornecimento de energia elétrica e instabilidade da internet. O vice-prefeito se colocou à disposição para intermediar os diálogos com a concessionária Eletropaulo.

Teco também afrimou que a Prefeitura estuda a viabilidade de instalar cabeamento de fibra ótica na cidade, integrando os serviços públicos e empresas.

"Nunca houve uma gestão tão eficiente e preocupada em estabelecer um canal de comunicação direto com o empresariado de Itapevi", disse o diretor da Itafunge, Remo de Simone.