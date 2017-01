Após chuvas, Prefeitura intensifica trabalho de limpeza em Itapevi

Após as fortes chuvas que atingiram Itapevi nes t a quarta-feira (18), a Prefeitura intensificou a limpeza das ruas afetadas. O trabalho começou às 19h30 e foi até às 2h30 da madrugada de sta quinta (19) .

E quipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos retomaram o trabalho às 7h30 desta quinta, com a lavagem das ruas com caminhão-pipa para retirada do barro acumulado.

Os bairros afetados foram o Centro, Vila dos Mineiros, Jardim São Carlos, Jardim Dona Elvira, Vitápolis, Jardim Hokkaido e Jardim Rosemeire.

As principais vias alagadas foram as seguintes: Avenida Rubens Caramez, R ua Escolástica Chaluppe, Av enida Leda Pantalena e trecho da Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva. Não houve registro de feridos.

Agentes da Defesa Civil, Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e um grupamento de 40 homens da Guarda Civil Municipal de Itapevi - treinado especialmente para essas ações – atenderam as ocorrências e continuam de prontidão, já que há previsão de chuvas até o final da semana.

Ao mesmo tempo, e quipes da Defesa Civil estão fazendo a cobertura em áreas de risco do município.

De acordo com o Clima t empo, o índice pluviométrico na quarta-feira (18) em Itapevi foi de 11mm. N os próximos dias a previsão é que ele continue acima dos 10mm – com expectativa de chuva de 37mm para esta quinta (19).

Plano de Combate às Enchentes

Já na primeira semana do ano, o prefeito Igor Soares colocou em ação o P lano de Combate às Enchentes , que concentra os esforços de várias secretarias municipais em uma força-tarefa para atenuar os danos causados pelas chuvas no município.

Pelo Plano, a prioridade da Guarda Municipal e d os agentes da Defesa Civil é atender as ocorrências relacionadas às chuvas.

Itapevi integra o grupo de 175 municípios mais vulneráveis do Estado no período de chuvas. Por isso, a Prefeitura solicitou o apoio técnico da Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo para ajudar em situações de emergência.