Após desmoronamento, Itapevi recebe materiais para estabilizar Jardim Vitápolis

A Prefeitura ganhou reforços para recuperar as ruas do Jardim Vitápolis. A Defesa Civil de Itapevi recebeu nesta terça-feira (16) materiais emergenciais para estabilizar a encosta do bairro, atingido por um desmoronamento causado por fortes chuvas no último domingo (14).

O material, que foi doado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, inclui cinco rolos de lona plástica de 100 metros cada para a colocação nas encostas, 10 capas de chuva, 10 pares de botas, bonés, luvas de procedimento e luvas de raspa. O material será utilizado por 13 agentes no local atingido, explica Carlos Aparecido da Silva, coordenador da Defesa Civil municipal.

Além disso, novos equipamentos estão sendo licitados para melhorar as condições de trabalho dos agentes do órgão, explica Rogério Toledo, secretário adjunto de Segurança, Trânsito e Transporte.

Hoje, as equipes da Defesa Civil auxiliam na instalação das lonas das encostas no Vitápolis e São Carlos. O objetivo é assegurar que não haja movimentação do solo. Os profissionais também mapeiam riscos e elaboram relatórios técnicos para a execução de serviços emergenciais e preventivos.