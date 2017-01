Prefeitura de Itapevi limpa ruas no Jardim Paulista

Na manhã desta terça-feira (10), a Prefeitura de Itapevi iniciou o mutirão de limpeza de entulho e lixo no bairro Jardim Paulista. A primeira rua a ser limpa foi a André Manuel Laronga em toda a sua extensão e adjacências. A estimativa é de que 20 outros pontos também sejam limpos em dois dias de trabalhos no bairro.

Equipes da Operação Cata-Bagulho também foram ao local para recolher materiais recicláveis. Ao todo, aproximadamente 20 homens trabalham com o apoio de dois caminhes basculantes e retroescavadeiras.

“São várias frentes de trabalho para conseguir dar conta de todo o trabalho”, diz o secretário de Infraestrutura e Serviços Municipais de Itapevi, Ramon Medrano de Almada. “Coleta de lixo e outros serviços programados que precisam contar com a colaboração da população no sentido de descartar lixo e entulho nos dias, horários e locais estabelecidos”, diz.

Para a aposentada, Josirete da Silva Nascimento, 60, moradora da rua, a iniciativa traz muitos benefícios. “Desde outubro do ano passado que não havia nenhuma limpeza sendo feita no bairro. É excelente ver o trabalho da Prefeitura promovendo melhorias”, afirma. “No entanto, a Prefeitura limpa e minutos depois aparece alguém jogando lixo de novo. Assim não dá. Esperamos que as pessoas tenham bom senso e não joguem no lugar que não deve”, afirma.