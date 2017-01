Dívida da prefeitura de Itapevi chega a R$ 43 milhões

Até as 14h horas da quarta-feira (4), o montante de restos a pagar da Prefeitura de Itapevi chegou a R$ 34.753.670,51, além de R$ 8.750.000,00 não pagos ao ItapeviPrev, o Fundo de Previdência do Município. O levantamento parcial foi apresentado pelo Secretário de Finanças, José Mauro, ao prefeito Igor Soares.

A falta de pagamento resultou no corte de serviços essenciais para a municipalidade - Itapevi não contou, por exemplo, com os serviços da Guarda Civil Municipal (GCM) nos dois últimos dias do ano por falta de combustível. A circulação das ambulâncias também estava comprometida.

“Já regularizamos esta situação no primeiro dia útil de trabalho, por entender que a população não pode ficar sem os serviços destas duas importantes áreas, segurança e saúde”, destacou o prefeito Igor Soares.

A gestão também estuda manter nestes primeiros dias todos os contratos emergenciais, além de garantir o pagamento em dia aos servidores públicos.

“Vamos trabalhar muito para restabelecer a confiança da nossa prefeitura e fazer com que a cidade possa superar esta situação deixada pela administração anterior”, afirmou o prefeito.

Instalações precárias

Os secretários municipais destacam que encontraram situações precárias em diversos departamentos, que vão desde instalações elétricas expostas, infiltrações, vazamentos, ambientes sem ventilação, até medicamentos estocados em ambientes com temperatura desadequada.

“Constatamos que há departamentos com mais de 50 funcionários e apenas dois banheiros disponíveis. Em outros casos, há sanitários entupidos, prédios com rachaduras graves em paredes e pisos. Em virtude de infiltração em alguns prédios, há relatos de equipamentos que foram perdidos”, revelou o prefeito Igor Soares com base em vistorias realizadas nos primeiros dias e informações registradas pelos secretários municipais.