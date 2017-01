Igor Soares vistoria PS Central e programa ações emergenciais

Para conhecer as reais demandas da população de Itapevi, o prefeito Igor Soares começou, nesta terça-feira (3), a vistoriar equipamentos públicos. "Infelizmente encontrei a saúde em uma situação de calamidade", relatou o prefeito.

"Presenciei alas do Pronto Socorro sem ventilação, faltam médicos para dar agilidade ao atendimento, as instalações estão completamente lotadas e inadequadas – encontrei até pacientes recebendo atendimento em corredores", afirmou Igor, que também vistoriou a Secretaria de Saúde, no bairro Nova Itapevi.

Acompanhado da secretária da Saúde, Dra. Luiza Nasi, o prefeito constatou que os profissionais do Pronto Socorro não têm espaço para realizar o atendimento necessário aos pacientes. “Não há controle de acesso à unidade e, por esse motivo, entram vários acompanhantes no mesmo instante, superlotando os quartos. De imediato, vamos organizar o acesso, como fazem parte dos grandes hospitais particulares”, explicou Igor.

O prefeito determinou à nova diretora administrativa do Pronto Socorro, Kátia Barros Teixeira, que estudasse a médio prazo melhorias no fornecimento da alimentação aos pacientes que aguardam alta ou vaga para serem transferidos à alguma unidade estadual. Também solicitou a troca urgente de colchões, que estão em condições precárias.

"Vamos resolver no menor tempo possível a questão de ventilação. Muitos quartos não contam com ar condicionado", disse o prefeito, que conversou com munícipes e servidores da unidade. Igor constatou ainda que os filtros de água são insalubres e a máquina de lavar roupas de cama está quebrada. “Já solicitei à Dra. Luiza Nasi que providencie a contratação de empresas para resolver estas situações”.

"Os moradores precisam ser tratados com respeito e vamos unir todos os esforços necessários para melhorar a saúde de Itapevi, que é nossa prioridade. É lamentável ver pacientes sem a estrutura e organização adequadas inclusive em macas nos corredores do Pronto Socorro. Nós vamos mudar essa triste realidade", afirmou.