Prefeitura de Itapevi realiza encerramento do Programa Educação Infantil 2016

Na última quinta-feira (08) aconteceu em Itapevi, o encerramento do Programa Educação Infantil, uma parceria entre a Prefeitura e o Instituo Avisa Lá. O Programa, que acontece por meio da Secretaria de Educação, é realizado desde 2015 e contou com a participação de funcionários do setor, gestores das unidades escolares, como coordenadores, diretores e professores. Porém, a vigência da parceria, irá até dezembro de 2017, com uma nova etapa dando continuidade ao programa.

Durante a ação foram elaborados projetos de formação continuada que buscam desenvolver uma metodologia de ensino voltada aos professores, cujo objetivo é aprimorar, disseminar e contribuir para a melhoria da qualidade na Educação Infantil. Foram trabalhados no ciclo a ‘Gestão Brincar’, que busca aproximar a cultura da escrita, por meio de atividades interativas e ‘Gestão Saúde e Bem-Estar’ que ensina cuidados básicos para a prevenção pessoal das crianças.

A formação visa implementar ações formativas, ligadas ao contexto dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das redes de ensino, com a perspectiva de contribuir para mudar práticas mais recorrentes na Educação Infantil. Além disso, também busca ampliar as competências formadoras das equipes técnicas da Secretaria de Educação, das diretorias e das coordenações pedagógicas, para que atuem como formadoras dos professores e de toda a equipe de apoio nos conteúdos propostos pelo Programa a cada ano.